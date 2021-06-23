В июле в Украину ожидается поставка 7,7 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом на онлайн-дискуссии заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В том числе, будут новые партии вакцины CoronaVac от китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.

По его словам, есть подписанные обязательства на покупку 5 млн 325 тысяч доз вакцины CoronaVac, которая будет закуплена через Crown Agents. Кроме того, 1,9 млн доз вакцины будет закуплено ГП "Медицинские закупки".

Суммарно мы ожидаем, что полностью это количество должно прийти в страну на протяжении июля. Но с учетом того, что на июль у нас большое количество вакцины поставляется, то мы рассматриваем вопрос отсрочить поставки… Всего в июле на уровне страны планируется поставка около 7,7 млн доз вакцины.

Он добавил, что ведутся переговоры о покупке вакцины Johnson & Johnson, но о сроках пока говорить нельзя.

необходимые путешествия".

Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.

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