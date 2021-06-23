В Одесской области в Хаджибейском лимане произошел мор креветок, они внезапно выбросились на берег. Об этом пишет издание "Думская".

Мужчина, который сделал фотографии жуткого события, рассказал, что в некоторых местах слой погибших креветок достигает 15 сантиметров.

Отмечается, что в Институте морской биологии национальной академии наук Украины рассказали, что причинами мора креветок могли стать как повышение температуры воздуха, так и загрязнение воды различными отходами.

Читайте также, в Денпровско-Бугском лимане была зафиксирована массовая смертность рыбы. сотрудники рыбнадзора определили примерную цифру погибших представителей речной фауны в 1 миллион, инспекторами отобраны пробы воды и образцы погибшей рыбы.

Кроме того, в Очаковском районе Николаевской области выявлен мор рыбы в Днепровском лимане. на участке длиной 1000 метров и шириной 1 метр на каждый квадратный метр зафиксировали по 40 мертвых бычков и по 10 экземпляров атерины.

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