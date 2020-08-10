В Денпровско-Бугском лимане была зафиксирована массовая смертность рыбы.

Об этом сообщает Госагентство рыбного хозяйства.

По информации, сотрудники рыбнадзора определили примерную цифру погибших представителей речной фауны в 1, миллиона.

При обследовании 2 км участка водоема обнаружено около 1,6 млн экземпляров погибшего бычка, красноперки и карася серебристого. При осмотре также установлено, что вода в водоеме имеет специфический цвет с характерным запахом сероводорода.

Отмечается, что инспекторами отобраны пробы воды и образцы погибшей рыбы, которые будут переданы компетентным органам для проведения полного гидрохимического и микробиологического анализа.

Фото: Госагентство рыбного хозяйства

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