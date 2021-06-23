На Донбасі у прифронтових містечках сьогодні запрацювали громадські приймальні опозиційних депутатів. З якими питаннями і проблемами прийшли люди до політиків?

Десятки людей, і десятки запитань, якими жителі Сєвєродонецька буквально засипали народного депутата Юрія Бойка. Сьогодні в політика відкритий прийом у громадській приймальні. Пані Ніна прийшла просити допомоги у придбанні житла. На руках у жінки син-інвалід, а свого кутка родина не має.

Оставляйте свои координаты! - Хорошо, возьмите координаты! Займемся с вами Нина Александровна, что-то подыщем - или жилье, или помощь какую-то.

А у прифронтовій Попасній сьогодні відкрили повноцінну приймальню народного депутата, якої тут не було від початку бойових дій. Людей непокоять найбільше захмарні тарифи на комуналку.

У всех вопрос! Почему увеличиваются коммунальные платежи? А люди после 70 лет получают маленькие пенсии - у нас нет индексации. А платим мы на уровне всех - и работающих, всех! А есть люди, что получают только 1800 гривен! - Есть у вас и такие? - Да, конечно!

Пан Андрій порушив значно глобальнішу проблему. Чоловік - голова профспілки Попаснянських залізничників. Каже: залізниця буквально в кадровому занепаді, через мізерні зарплати ніхто не хоче йти на роботу.

Андрій Канзеба, житель Попасної:

Як ви вважаєте, молода людина закінчує Вищий навчальний заклад, отримує фахову спеціальність інженера-залізничника і реально отримує на руки 4800, ну до 5 тисяч гривень - чи може він собі будувати дім, створювати родину і в цих умовах не виживати, а жити?

На цих проблемах Юрій Бойко, каже, сам не раз наголошував. І важіль для підвищення зарплат залізничникам, переконує, у держави є.

Юрій Бойко, народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Абсолютно справедливо ставят вопрос члены профсоюза, потому что инженер, который заканчивает институт, приходит на работу - у него зарплата 4800, а у члена наблюдательного совета - сотни тысяч гривен, до миллиона и никакой ответственности не несет. Налог на землю, который платит железная дорога, в принципе - государство платит самому государству. Не проще было бы эти 3 миллиарда, которые в год тратятся на налог на землю, отдать на зарплаты работникам "Укрзализныци"

Наступного тижня народний депутат обіцяє всі проблеми, які сьогодні йому озвучили люди, порушити у Верховній Раді.