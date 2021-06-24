Війна на Донбасі: зафіксували шість порушень режиму тиші [ Редактировать ]
6 порушень режиму тиші було на сході країни минулої доби. Біля Південного та Новоселівки ворог застосував міномети 120 та 82 калібру.
Неспокійно було і неподалік Майорська, Мар'їнки та Красногорівки. Там незаконні збройні формування били з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки ворог підняв над нашими позиціями безпілотник. Його подавили. У штабі запевнили - в українському війську - без втрат.
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