Неспокійно було і неподалік Майорська, Мар'їнки та Красногорівки

6 порушень режиму тиші було на сході країни минулої доби. Біля Південного та Новоселівки ворог застосував міномети 120 та 82 калібру.

Неспокійно було і неподалік Майорська, Мар'їнки та Красногорівки. Там незаконні збройні формування били з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки ворог підняв над нашими позиціями безпілотник. Його подавили. У штабі запевнили - в українському війську - без втрат.