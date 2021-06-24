За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 937 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За сутки заболели 33 детей и 24 медработников.

Так, за сутки в Украине:

умерли - 58 человек,

выздоровели - 2471 пациентов.

Сделано 22 496 ПЦР-тестов, 11 418 ИФА-тестов и 20 429 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии:

заболели - 2 231 914 человек,

умерли - 52 181 человек,

выздоровели - 2 157 732 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (224), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Напомним, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

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