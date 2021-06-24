В четверг, 24 июня, в Киеве из-за жары ввели ограничения на въезд грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Ограничения начнут действовать с 10:00 и будут осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).

Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, из - за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат скорость авто до 30 км/час.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.