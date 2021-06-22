В небе над Киевом появилось облако, принесшее с собой пылевую бурю. Жители разных районов города выкладывают снимки погодного явления.

Примерно в полдень небо левобережные районы Киева затянула туча "карамельного" цвета, а улицы нескольких районов окутала странная дымка. Также киевляне жалуются на затруднение дыхания и низкую видимость. Также в столице наблюдается "горячий" ветер.

Фото из соцсетей

Отмечается, что буря набрала настолько большую силу, что с левого берега не видно правого. Также видимость ухудшилась и в Святошинском районе. Известно, что тучу видно даже из космоса. Облако может быть принесено из астраханских полупустынных степей.

Фото из соцсетей

Ранее Киев уже накрывала пыльная буря. Тогда в столице были даже пострадавшие, за день было госпитализировано пять человек, как сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям, люди травмировались из-за падения деревьев и телеантенн.

Кроме того, на Европу надвинулся шлейф из пыли и песка из пустыни Сахара. это приведет к "грязевым дождям" в Испании и в целом существенном повышению температуры после после похолодания. Может наблюдаться ухудшение видимости.

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