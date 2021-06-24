У свті зафіксували майже триста тисяч нових випадків інфікувань на COVID-19

Німеччина, де скасували більшість карантинних обмежень, оголосила, що її вакцина проти коронавірусу - "Кьюр-Вак" не пройшла випробувань виявилася ефективною лише на 47 відсотків. Тож її не колотимуть