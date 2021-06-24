У ВООЗ виявили недоліки у виробництві російської вакцини [ Редактировать ]
Порушення стандартів виробництва російської вакцини "Спутнік V" виявила ВООЗ. Недоліки знайшли, коли перевіряли завод у Башкортостані. Про це ідеться у попередньому звіті організації.
Нагадаю, Росія заявила про створення власної проти ковідної вакцини ще до завершення усіх необхідних випробувань. Утім, щоб потрапити на ринок ЄС, препарат має схвалити ВООЗ та Європейське агентство з лікарських засобів.
по теме
Росія заявила про створення власної протиковідної вакцини ще до завершення усіх необхідних випробувань. Утім, щоб потрапити на ринок ЄС, препарат має схвалити ВООЗ та Європейське агентство з лікарських засобів
Всі перехворіли у легкій формі. Серйозних побічних ефектів від використання препарату не зафіксовано. Затвердити НоваВакс для використання компанія планує до кінця вересня
А ще українці вісімнадцять плюс, які мають супутні захворювання, зокрема онкологічні або цукровий діабет. Щоб встигнути імунізувати всіх охочих, пункти вакцинації обіцяють відкрити у кожному райцентрі
Обмеження стосуватимуться громадян цих країн та осіб, які перебували на території вказаних держав понад сім днів. Пускатимуть лише у разі негативного результату експрес-тесту
Сотні людей зібралися біля пункту вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру. Імунізувати там мали на вихідних, але через свята - процедуру перенесли