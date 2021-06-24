На Книжковому Арсеналі відкрили 3-метрову інтерактивну інсталяцію "Ти - автор". Відомі українські письменники створили оповідання, в яких передбачили різний розвиток сюжету. А кожен із відвідувачів на свій смак може обирати перебіг подій і стати, так би мовити, співавтором твору. Як це працює, дивіться у сюжеті Марічки Мельник.

Стати автором власної книги тепер можна, навіть якщо ви не письменник. Митці за допомогою новітніх технологій прагнуть повернути українцям любов до читання і творчості. Уперше на Книжковому Арсеналі кожен із відвідувачів у реальному часі може написати оповідання у співавторстві з Любко Дерешем.

Любко Дереш, літератор, лектор, посланець толерантності ПРООН в Україні:

Це те, що можна було б назвати гіпероповіданням, в даному випадку ми маємо начебто одну історію, але яка має ну 16 різних варіантів прочитань. З одного боку це історія ситуація напередодні локдауну. З іншого боку це про конфлікт поколінь, герої шукають можливості перетворитися якось для того, щоб якось пристосуватися до нового світу, але не зламатися.

Обираючи свій варіант розвитку подій, користувач також може вибрати назву книжки і навіть дизайн обкладинки, на якій з'явиться його ім'я. Загалом організатори передбачили 48 фіналів трьох оповідань.

Юлія Соловей, представник організаторів проєкту "Ти-автор":

Історія розпочинається ми читаємо короткий початок, а після уже від нашого вибору залежить хто є головним героєм цього оповідання, який вибір він робить і власне навіть вибір нашого учасника впливає на те, який сюжет, який це жанр це комедія чи це такий магічний реалізм чи це детектив.

Жанна Томас, яка випробувала себе у якості письменниці, каже - для молодого автора такий креатив необхідний.

Жанна Томас, відвідувачка фестивалю:

Це насправді дуже сучасний підхід, щоб заохотити особливо молодь я думаю до написання книжок, я думаю, що життя взагалі воно таке не дуже просте і не багато від нас залежить, а коли ти пишеш книжку ти можеш усе робити в яскравих кольорах.

Після фінальної крапки - книжку надсилають користувачеві на пошту. Та на цьому проєкт не закінчується. В онлайн-форматі можна спробувати свої сили у співавторстві ще з двома письменниками - Іреною Карпою та казкарем Сашком Лірником.