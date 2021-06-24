Макрон объяснил, почему Путина нужно пригласить на саммит ЕС [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что поддержал инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит глав государства ЕС из-за необходимости отстаивания европейских интересов.
Об этом Эммануэль Макрон заявил перед началом саммита Евросоюза.
"Мы признаем существование диалога с Москвой, который необходим для стабильности на Европейском континенте. Мы должны реагировать на действия России в соответствии законом и разбирать каждый конкретный случай", - сказал Макрон.
При этом он напомнил о встрече президента США Джо Байдена с Путиным в Женеве. Макрон также отметил, что Франция уже два года поддерживает идею встречи лидеров Евросоюза и России.
"Надеюсь, что в условиях абсолютной европейской координации у нас получится провести этот амбициозный диалог", - резюмировал французский лидер.
по теме
Также готовятся соглашения для покупки новейших препаратов
Европейский союз на фоне улучшения ситуации с пандемией COVID-19 разрешил открыть внешние границы для граждан США и еще четырех стран
Спустя два года президентства Владимира Зеленского у Европейского союза уже сложилось понимание политики украинского президента
Он получил 18 месяцев с 14-месячной отсрочкой
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на него в департаменте Дром