В метро Киева загорелась проводка: пожар тушили шваброй [ Редактировать ]
В пятницу, 18 июня, в столичном метро, на станции "Золотые ворота" загорелась проводка. Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".
Как сообщается, возгорание потушили с помощью тряпки на швабре.
Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает. Киев, станция метро "Золотые Ворота".
Само возгорание произошло на пересадочном узле со станции "Театральная" около 07:30.
На кадрах записи видно, как работник метро при помощи швабры с тряпкой потушил огонь.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.
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