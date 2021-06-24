США закликали Німеччину зменшити ризики "Північного потоку-2" для України [ Редактировать ]
Ужити всіх заходів, аби зменшити ризики від "Північного потоку-2" для України закликав канцлерку Ангелу Меркель Держсекретар США Ентоні Блінкен.
Такі підсумки зустрічі у Берліні. У Німеччині заявили, що усвідомлюють необхідність того, "аби Путін не зміг використати газогін для політичного тиску на Київ".
Та запропонували підтримати ініціативу щодо підписання "альтернативного" договору на транзит газу територією України.
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