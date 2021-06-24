На вакцинацію "Спутником" записалися 14 214 громадян, але по факту вакцинувалися лише 8 004

Словаччина продасть або віддасть 160 тис невикористаних доз "Спутник V". У березні країна закупила 200 тис доз російської вакцини, витративши на це 20 млн євро.

Попередньо на вакцинацію "Спутником" записалися 14 214 громадян, але по факту вакцинувалися лише 8 004 з них. Термін придатності препарату не довічний, а попиту на виріб російської науки в Словаччині нема.

У світі ж поки лише Аргентина повідомила - можливо купить "Спутник", та й то не весь. Невдала інвестиція у російську вакцину може вартувати посади словацькому міністру фінансів за розтрату.