У Словаччині вирішують, що робити з невикористанними дозами "Спутник V" [ Редактировать ]
Словаччина продасть або віддасть 160 тис невикористаних доз "Спутник V". У березні країна закупила 200 тис доз російської вакцини, витративши на це 20 млн євро.
Попередньо на вакцинацію "Спутником" записалися 14 214 громадян, але по факту вакцинувалися лише 8 004 з них. Термін придатності препарату не довічний, а попиту на виріб російської науки в Словаччині нема.
У світі ж поки лише Аргентина повідомила - можливо купить "Спутник", та й то не весь. Невдала інвестиція у російську вакцину може вартувати посади словацькому міністру фінансів за розтрату.
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