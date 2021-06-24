ВООЗ виявила порушення у виробництві вакцини "Спутник V" [ Редактировать ]
Порушення стандартів виробництва російської вакцини "Спутник V" виявила ВООЗ. Недоліки знайшли, коли перевіряли завод у Башкортостані. Про це ідеться у попередньому звіті організації.
Нагадаю, Росія заявила про створення власної протиковідної вакцини ще до завершення усіх необхідних випробувань. Утім, щоби препарат потрапив на ринок ЄС, його має схвалити ВООЗ та Європейська агенція з лікарських засобів.
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