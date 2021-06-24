У Словаччині вирішують, що робити з невикористанними дозами "Спутник V"

У світі ж поки лише Аргентина повідомила - можливо купить "Спутник", та й то не весь. Невдала інвестиція у російську вакцину може вартувати посади словацькому міністру фінансів за розтрату