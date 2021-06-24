Lego виготовлятиме славетні конструктори із пляшок [ Редактировать ]
Екологічну ініціативу оголосила компанія Lego. Найвідоміший у світі виробник іграшкових конструкторів у середу заявив, що скоро виготовлятиме свої блоки виключно із перероблених пластикових пляшок.
За словами керівництво компанії на такий перехід їй може знадобитися від півтора до двох років.
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