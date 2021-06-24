Народного артиста України Філіпа Кіркорова внесли до "чорного списку" [ Редактировать ]
У "чорному списку". Російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України. Про це повідомили у Міністерстві культури та СБУ.
Відтак - заборонено показувати на телебаченні програми за його участі. Причиною такого рішення стало те, що Кіркоров - визнавав анексію Криму і незаконно виступав на півострові. При цьому в нього є звання народного артиста України.
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