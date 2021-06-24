Інцидент у Чорному морі не став несподіванкою для екіпажу британського есмінця

Британський есмінець мав повне право перебувати у водах біля Криму. На цьому наполягає прем'єр-міністр Борис Джонсон. Мовляв, ці води Лондон вважає українськими, а не російськими. Бо не визнає анексії Криму.

Учорашні події у Чорному морі досі по-різному коментують Лондон та Москва.

Що ж відбулося насправді, чи кидали росіяни бомби на шляху британців і чи справді есмінець вимушено змінив курс - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Якщо ви перетнете лінію кордону - будемо стріляти, якщо ви не зміните курсу - будемо стріляти.

По радіозв'язку лунають погрози. Це російські військові зв'язалися з екіпажем британського есмінця "Дефендер". Команда корабля терміново одягає захисний одяг та заряджає зброю - на випадок протистояння.

Ситуація загострюється. Ми зараз займаємо активні позиції - переходимо до високого рівня боєготовності.

"Дефендер" - один із найсучасніших військових кораблів Королівського флоту. Він саме здійснює прохід від України до Грузії. Поблизу Криму екіпаж фіксує супровід російських військових.

Бен Доррінгтон, помічник капітана есмінця "Дефендер" Королівських військово-морських сил Великої Британії

Їхній настрій, найімовірніше, стане більш войовничим, бо ми наблизилися до вод, які вони вважають своїми.

На цих кадрах видно, що російська берегова охорона впритул наближається до есмінця з вимогою змінити курс. Паралельно екіпаж помічає поблизу близько 20 російських військових літаків. Москва ж заявляє - її бомбардувальники змусили ракетоносець змінити напрям. Скинули на його шляху чотири авіабомби. А ще - відкрили попереджувальний вогонь на його курсі. Заяви з Лондона все спростовують.

Цитата із заяви Міністерства оборони Великої Британії:

Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійськими стрільбами в Чорному морі й заздалегідь попередили морське співтовариство про свою діяльність. Жодного пострілу в HMS Defender не було, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху скидалися бомби.

Що ж відбулося насправді - знає кореспондент телеканалу ВВС. Він стежив за ситуацією на борту есмінця.

Постріли були здійснені, але вони були поза зоною ураження.

Джонатан Біл підтверджує: не було жодних бомб, і корабель навіть під тиском не змінив курсу. У Лондоні пояснюють: есмінець прямував найбільш прямим і міжнародно визнаним шляхом.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я вважаю, що це було цілком доречним використанням міжнародних вод, і дуже важливий момент, що ми не визнаємо анексії Криму Росією. Це частина суверенної української території. Тому було цілком правильно покладатися на закон і дотримуватися свободи пересування й піти найкоротшим маршрутом між двома точками. Це саме те, що ми зробили.

Британський есмінець "Дефендер" прибув до України минулої п'ятниці. Ось він три дні тому - в Одеському порту - приймає спільні навчання українських та британських спецпризначенців "Сі Бриз". Саме на його борту підписали угоду про спільне будівництво бойових кораблів для українських Військово-морських сил.

Інцидент у Чорному морі не став несподіванкою для екіпажу британського есмінця. І його можна було дуже легко взагалі уникнути. Те, що "Дефендер" не змінив курсу, експерти розцінюють як політичну демонстрацію на підтримку України та проти анексії Криму.