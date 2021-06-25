ВООЗ запустив на своєму сайті сторінку українською мовою про щеплення проти COVID-19. Там публікуватимуть науково обґрунтовані інформаційні матеріали щодо вакцинації.

Представники ВООЗ сподіваються, що такий крок покращить довіру до вакцин на всіх рівнях. А відтак темпи щеплення прискоряться. Нагадаю, в Україні від коронавірусу вакциновано майже мільйон 800 тисяч людей. Дві дози отримали майже півмільйона громадян.