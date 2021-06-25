В Украине 876 новых случаев COVID-19 [ Редактировать ]
В Украине обнаружили 876 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 489 человек, умерли 53 человека, выздоровели 2405 пациентов. Протестовали за вчера методом ПЦР 19 481 человека, методом ИФА - 9160 человек, экспресс-тестами - 17 079 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 232 790 человек; выздоровели 2 160 137 человек, а умерли - 52 234.
Напомним, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" - штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.
Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.
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