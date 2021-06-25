У Греції скасували масковий режим на вулицях [ Редактировать ]
Греція скасувала масковий режим на вулицях. Він діяв останні пів року. Відтепер затуляти обличчя доведеться лише в людних місцях і приміщеннях.
Також уряд вирішив наступного тижня скасувати комендантську годину. Рішення ухвалили через спад захворюваності. Крім того, третина греків уже повністю вакцинувалися.
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