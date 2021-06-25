Греція скасувала масковий режим на вулицях. Він діяв останні пів року. Відтепер затуляти обличчя доведеться лише в людних місцях і приміщеннях.

Також уряд вирішив наступного тижня скасувати комендантську годину. Рішення ухвалили через спад захворюваності. Крім того, третина греків уже повністю вакцинувалися.