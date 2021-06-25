Військова форма, портрети принца та подарунки від іноземних лідерів

Виставку особистих речей принца Філіпа відкриють у Віндзорському замку. Серед експонатів вбрання, у якому герцог Единбурзький був присутнім на коронації дружини - Єлизавети Другої. А також військова форма, портрети принца та подарунки від іноземних лідерів.

Наприклад, холодильник для вина у вигляді коника від французького Президента Жоржа Помпіду й набір шахів від лідера Південної Африки Нельсона Мандели. Принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.