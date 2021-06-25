Словаччина знизить пенсії чиновникам часів соціалістичної Чехословаччини [ Редактировать ]
У Словаччині знизять пенсії колишнім комуністам. За новим законом, період роботи в політиці не будуть зараховувати у їхній трудовий стаж.
Перерахунок стосуватиметься виплат "депутатам і урядовцям комуністичної Чехословаччини, а також тогочасним співробітникам таємної поліції, Служби безпеки та Центрального комітету компартії".
У преамбулі закону йдеться, що у сучасному світі жертви політичних репресій і гонінь часто отримують набагато менші пенсії, ніж "представники режиму комунізму", а це несправедливо. Водночас автори закону запевняють - знижені пенсії все одно не будуть нижчими за мінімальну.
по теме
У світі ж поки лише Аргентина повідомила - можливо купить "Спутник", та й то не весь. Невдала інвестиція у російську вакцину може вартувати посади словацькому міністру фінансів за розтрату
Коронавірусні паспорти можуть призвести до дискримінації та порушення прав людини, - переконана член української делегації у ПАРЄ від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлія Льовочкіна
Конче необхідно знайти розумний баланс: Covid-паспорти мають допомогти позбутися ряду обмежень, але не призводити до дискримінації та порушення прав тих, хто обрав інший шлях
У Словаччині хочуть позбутися російського протиковідного препарату, його запаси планують продати або віддати іншим країнам
Місцевий водоканал оприлюднив адреси та суму заборгованості на рекламних щитах