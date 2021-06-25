Знижені пенсії все одно не будуть нижчими за мінімальну

У Словаччині знизять пенсії колишнім комуністам. За новим законом, період роботи в політиці не будуть зараховувати у їхній трудовий стаж.

Перерахунок стосуватиметься виплат "депутатам і урядовцям комуністичної Чехословаччини, а також тогочасним співробітникам таємної поліції, Служби безпеки та Центрального комітету компартії".

У преамбулі закону йдеться, що у сучасному світі жертви політичних репресій і гонінь часто отримують набагато менші пенсії, ніж "представники режиму комунізму", а це несправедливо. Водночас автори закону запевняють - знижені пенсії все одно не будуть нижчими за мінімальну.