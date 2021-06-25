Virgin Galactic отримала ліцензію на космічний туризм [ Редактировать ]
Компанія Ричарда Бренсона Virgin Galactic отримала ліцензію на космічний туризм. Дозвіл надало Федеральне управління цивільної авіації США.
Вивчивши дані про успішний випробувальний політ ракети Бренсона місяць тому. Нагоди піднятися на 90 кілометрів над землею чекають близько 600 охочих.
Вони вже внесли кругленьку суму за майбутній політ. Серед них світові багатії та зірки. Щоправда, коли саме розпочнуться комерційні польоти - поки невідомо.
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Сам політ не зовсім космічний пасажири побачать космос, але перебуватимуть на висоті трохи більше 30 кілометрів, тобто навіть не покинуть стратосфери, і не перетнуть умовної межі космосу
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