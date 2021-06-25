Нагоди піднятися на 90 кілометрів над землею чекають близько 600 охочих

Компанія Ричарда Бренсона Virgin Galactic отримала ліцензію на космічний туризм. Дозвіл надало Федеральне управління цивільної авіації США.

Вивчивши дані про успішний випробувальний політ ракети Бренсона місяць тому. Нагоди піднятися на 90 кілометрів над землею чекають близько 600 охочих.

Вони вже внесли кругленьку суму за майбутній політ. Серед них світові багатії та зірки. Щоправда, коли саме розпочнуться комерційні польоти - поки невідомо.