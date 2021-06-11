Евро-2020: суперкомпьютер сделал прогноз по Украине и назвал победителя [ Редактировать ]
Источник: uefa.com
Британские букмекеры применили суперкомпьютер, чтобы спрогнозировать результаты Чемпионата Европы по футболу, который стартует 11 июня. Об этом пишет портал TalkSPORT.
Евро-2020 начнется 11 июня в 22:00 матчем Италия-Турция. Посмотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".
Машина также предсказала, что ждет сборную Украины. Напомним, что команда Андрея Шевченко сыграет с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.
Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020
- 13 июня Нидерланды - Украина (Амстердам, 22:00);
- 17 июня Украина - Северная Македония (Бухарест, 16:00);
- 21 июня Украина - Австрия (Бухарест, 19:00).
Судя по расчетам, украинцы выйдут из группы С со второго места. А в 1/8 финала сразятся со сборной Италии. И проиграют со счетом 1:2.
Борьба в 1/4 финала выглядит следующим образом:
В полуфинал выйдут Бельгия, Франция, Германия и Франция, но дальше пройдут Франция и Германия.
В финале Евро-2020 сразятся Франция и Германия.
Суперкомпьютер прогнозирует, что матч закончится со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.
Напомним, что Украина сыграет на Евро-2020 в форме с Крымом и лозунгом "Слава Украине!" и "Героям Слава!". После жалобы россиян, которую поддержала UEFA, Украинская ассоциация футбола 11 июня придала статус официальной футбольной символики Украины лозунгам "Слава Украине!" и "Героям слава!".
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