Британские букмекеры применили суперкомпьютер, чтобы спрогнозировать результаты Чемпионата Европы по футболу, который стартует 11 июня. Об этом пишет портал TalkSPORT.

Евро-2020 начнется 11 июня в 22:00 матчем Италия-Турция. Посмотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

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Машина также предсказала, что ждет сборную Украины. Напомним, что команда Андрея Шевченко сыграет с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020

13 июня Нидерланды - Украина (Амстердам, 22:00);

17 июня Украина - Северная Македония (Бухарест, 16:00);

21 июня Украина - Австрия (Бухарест, 19:00).

Судя по расчетам, украинцы выйдут из группы С со второго места. А в 1/8 финала сразятся со сборной Италии. И проиграют со счетом 1:2.

Борьба в 1/4 финала выглядит следующим образом:

В полуфинал выйдут Бельгия, Франция, Германия и Франция, но дальше пройдут Франция и Германия.

В финале Евро-2020 сразятся Франция и Германия.

Суперкомпьютер прогнозирует, что матч закончится со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.

Напомним, что Украина сыграет на Евро-2020 в форме с Крымом и лозунгом "Слава Украине!" и "Героям Слава!". После жалобы россиян, которую поддержала UEFA, Украинская ассоциация футбола 11 июня придала статус официальной футбольной символики Украины лозунгам "Слава Украине!" и "Героям слава!".