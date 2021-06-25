Зараз у місті все тихо і спокійно, жодного вітру і дощу

Апокаліпсис у Львові! Після пекельної спеки місто накрила надпотужна злива. Небо почорніло, дощ лив стіною, вітер валив дерева! Вулиці - затопило. Дощ настільки був потужний, що нашій знімальній групі просто Неможливо було виїхати на зйомку.

Але наша Христина Гашенко не здалася, вона замінила професійну камеру на мобільний телефон. Тож далі - її екстремальний репортаж про те, що робилося сьогодні у Львові.

У Львові негода тривала трохи більше пів години. Але настілки сильної такої стихії такого тут не бачили. Дощ, пориви вітру, грози, блискавка, і одночасно град. Вийти з дому було не реально. Буквально за кілька метрів нічого не було видно. Через негоду у домівках вимикали світло.

Вітер був сильний. Град падав. Ну я ще такого неба перед дощем не бачив. Якого? Чорно - зеленого. Зелене небо було.

Подивіться що робиться на Шевченка і на Науковій - там води по коліна. Дроти пообривало, тут дерева повалило.

Через пориви вітру та дощу попадали дерева. Деякі вирвало навіть із корінням. Під завалами гілля опинилися машини. На щастя, люди не постраждали. Деякі гілля падаючи побили вікна квартир. Особливо багато повалених гіль в центральній частині міста.

Під час негоди місто просто паралізувало. Громадський транспорт зупинився. На дорогах вода. Із сильними потоками не справлялися дощоприймачі. То ж частина авто намагалися проїхати ріки, а частина не змогла подолати перешкоди.

Ігор Курус, головний фахівець сектору зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Львівські області:

До рятувальників Львівщини надходять повідомлення про повалені дерева, підтоплені житлові будинки, також була інформація про те що на автомобіль в якому знаходилися люди - впало дерево. На всі випадки рятувальники виїжджають та надають допомогу.

Зараз у місті все тихо і спокійно, жодного вітру і дощу, львів'яни намагаються біля своїх домівок прибрати повалені гілля та листя.