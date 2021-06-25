Кабмін взяв кредит на реформування ринку землі - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Кредит на 350 мільйонів доларів візьме уряд у Світового банку. Гроші, за словами прем'єра, спрямують на розвиток економіки та соціальну підтримку вразливих верств населення.
Утім, у намірах чиновників сумніваються у Федерації профспілок України. Там стверджують, що позику можуть пустити на реформування ринку землі.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Для того аби якомога швидше запустити ринок землі і передати нашу землю транснаціональним корпораціям уряд України бере кредит. Це абсолютно безпрецедентна і цинічна позиція українського уряду. І це робиться в Україні, яка займає шосте місце у світі за обсягами актуальних потрібних, життєвоважливих для національної економіки ресурсів - нафти, газу, руди і врешті решт землі. Ми повинні обов'язково зупинити це свавілля. Ми повинні обов'язково добитися якомога швидше позачергових парламентських виборів аби сформувати новий уряд, сформувати новий курс для держави.
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