Кредит на 350 мільйонів доларів візьме уряд у Світового банку

Кредит на 350 мільйонів доларів візьме уряд у Світового банку. Гроші, за словами прем'єра, спрямують на розвиток економіки та соціальну підтримку вразливих верств населення.

Утім, у намірах чиновників сумніваються у Федерації профспілок України. Там стверджують, що позику можуть пустити на реформування ринку землі.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: