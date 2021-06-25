Як не посуха, то дощі. На півдні України аграрії знову заговорили про проблеми із врожаєм. Такого поєднання інтенсивних опадів та високої температури досі ще не було. Чи будемо з хлібом - дізнавалася Марина Михайловська.

В это время у нас колос должен быть такой - зеленый яркий безболезненный. А, к сожалению, из-за больших осадков болезни очень быстро пришли в верхний ярус.

Це поле пожовтіло за два дні. Пшениця почала хворіти листя висихає, а зерну не вистачає наливу. І як не дивно, всьому виною опади, яким ще недавно так раділи фермери.

Руслан Нерода, фермер:

Нельзя опрыскивать во время дождя. Физически не смогли выйти и обработать и защитить свои культуры. Причем как по зерновым, так и по яровым культурам по подсолнечнику, льну. Приходилось идти постоянно на компромиссы. Мы выходили только дождь заканчивался, пытались подождать, пока просохнет, но не дожидались, потому что опять тучи.

І проблеми не лише на Миколаївщині. Аграрії півдня України цьогоріч уперше зіткнулися з масштабним ураженням посівів: фузаріозом, коли грибок з'їдає сам колос.

Здесь не будет зерна. Уже видно, что, если тут восковой спелости, крупное зерно наливается, то дальше фузариоза его просто нет.

Микола Карпенко, директор аграрного наукового парку:

Досить достатньо було інфекції в грунті, волога погода, тепло і звичайно нормально розвинуті рослини - це кормова база для грибка. В північних районах він поражає кореневу систему. В південних районах він не встиг вразити кореневу систему, він попав саме, коли цвів хліб.

Для півдня України така кількість опадів упродовж тривалого часу справді рідкість, підтверджують синоптики.

Роман Мурмило, завідувач сектору метеопрогнозів Миколаївського центру гідрометеорології:

Не можна сказати, що це так завжди буде. Так як ми казали, що не завжди буде посушлива погода. Тому що нас питали, наскільки це тепер типово будуть попередні посушливі роки. Просто є певна циклічність в природі. Цикл посушливої погоди змінився циклом вологої погоди. Особливо це стосується цього червня.

На думку аграрних експертів, через хвороби якість цьогорічного врожаю суттєво знизиться. А от про його обсяги говорити ще зарано. Жнива розпочнуться за тиждень-два. Фермери сподіваються, що опади не стануть їм цього разу на заваді.