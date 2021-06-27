Приметы на Петров пост 2021: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
С понедельника, 28 июня, начинается двухнедельный Петров пост до 11 июля. Он считается одним из не строгих, но все равно есть определенные ограничения в еде.
Во время всего поста миряне могут есть рыбу, кроме среды и пятницы. Но запрещается на 14 дней употреблять мясо, молочные продукты и яйца.
В современном мире обычным мирянам ослабили соблюдения поста. Меру поста лучше согласовать с духовником.
Поэтому приведенный ниже перечень по дням для поста нужно воспринимать как тот, который составлен по строгому монастырскому уставу.
- Понедельник - можно есть горячие блюда, но без добавления масла.
- Вторник - можно рыбные, грибные и другие горячие блюда с маслом.
- Среда - сухоядение (сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, хлеб, а также мед).
- Четверг - рыбные, грибные и другие горячие блюда с маслом.
- Пятница - сухоядение.
- Суббота, воскресенье - рыбные, грибные и другие горячие блюда с маслом и можно выпить немного вина.
В УПЦ уточнили, если по некоторым причинам нет возможности соблюдать все правила поста, касающихся еды, тогда можно компенсировать это за счет ограничения себя в других вещах.
Так, на момент поста нельзя использовать нецензурную лексику, грешить, устраивать шумные веселья, гадать, венчаться, вступать в интимную связь. Также под запретом зависть и осуждение других.
Рекомендуется отказаться на это время от вредных привычек, а также чаще помогать родным и нуждающимся.
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