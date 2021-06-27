Министерство культуры и информационной политики исключило Филиппа Киркорова из предварительного перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, по просьбе СБУ.

Как заявили в пресс-службе министерства, они получили письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в этот список.

В ведомстве отметили, что оба приказа, как о включении, так и отмене включения, изданы на основании соответствующих писем СБУ.

"Включая или исключая тех или иных лиц из перечня, министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования определенным законодательством способом решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицировании действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц представляющих угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

В Министерстве культуры и информационной политики добавили, что причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах не указывает.

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