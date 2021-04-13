Лепсу, Буйнову и Газманову запретили въезд в Украину [ Редактировать ]
Во вторник, 13 апреля, Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны артистам из России. Об этом сообщают "Українські новини".
Так, въезд запрещен Григорию Лепсу, Александру Буйнову и Олегу Газманову.
На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М.
В то же время в СБУ не уточнили срок действия данного запрета.
Причину такого решения в ведомстве также не раскрыли.
В марте в Украине прокуратура возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые выступали на открытии моста в Крыму 15 мая 2018 года. Среди них были Александр Буйнов, Григорий Лепс, Дима Билан, Дмитрий Харатьян и другие артисты. Тогда прокуратура Крыма начала расследование по ч.2 ст. 332-1 Уголовного кодекса "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
По поводу Харатьяна и Билана в СБУ отметили, что не имеют информации о запрете на их въезд в Украину.
Список российских артистов, против которых в Украине ведется расследование:
- Григорий Лепс
- Александр Маршал
- певица Валерия
- Дима Билан
- Денис Майданов
- Ольга Кормухина
- Олег Газманов
- Пелагея
- Александр Буйнов
- группа "Градусы"
- Жасмин
- Дмитрий Харатьян
- Алена Свиридова
- балет "Тодес"
- Сопрано Турецкого
- Вероника Сыромля
- артисты Кубанского казачьего хора
- Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.
Ранее сообщалось, что Минкульт внес в "черный" список не въездных артистов участников "Хора Турецкого", которые не раз выступали в оккупированном Крыму.
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