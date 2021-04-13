Во вторник, 13 апреля, Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны артистам из России. Об этом сообщают "Українські новини".

Так, въезд запрещен Григорию Лепсу, Александру Буйнову и Олегу Газманову.

На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М.

В то же время в СБУ не уточнили срок действия данного запрета.

Причину такого решения в ведомстве также не раскрыли.

В марте в Украине прокуратура возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые выступали на открытии моста в Крыму 15 мая 2018 года. Среди них были Александр Буйнов, Григорий Лепс, Дима Билан, Дмитрий Харатьян и другие артисты. Тогда прокуратура Крыма начала расследование по ч.2 ст. 332-1 Уголовного кодекса "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

По поводу Харатьяна и Билана в СБУ отметили, что не имеют информации о запрете на их въезд в Украину.

Список российских артистов, против которых в Украине ведется расследование:

Григорий Лепс

Александр Маршал

певица Валерия

Дима Билан

Денис Майданов

Ольга Кормухина

Олег Газманов

Пелагея

Александр Буйнов

группа "Градусы"

Жасмин

Дмитрий Харатьян

Алена Свиридова

балет "Тодес"

Сопрано Турецкого

Вероника Сыромля

артисты Кубанского казачьего хора

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что Минкульт внес в "черный" список не въездных артистов участников "Хора Турецкого", которые не раз выступали в оккупированном Крыму.

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