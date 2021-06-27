Від бджіл, спирту та суддів до перейменувань сіл та бюджетної декларації. Наступного тижня Верховна рада знову планує увімкнути турборежим.

На порядку денному майже 150 законопроектів, поправок і постанов. Депутати планують збільшити збройні сили, реформувати суди, посилити відповідальність за незаконний видобуток піску, захистити виробників меду та одягнути на пішоходів світловідбивачі. А щоб усе встигнути працюватимуть допізна.

Запланували навіть два позачергові засідання. На одному з них розглядатимуть президентський законопроєкт про олігархів.