Захист бджіл, спирту та пішоходів: Верховна Рада готується до турборежиму [ Редактировать ]
Від бджіл, спирту та суддів до перейменувань сіл та бюджетної декларації. Наступного тижня Верховна рада знову планує увімкнути турборежим.
На порядку денному майже 150 законопроектів, поправок і постанов. Депутати планують збільшити збройні сили, реформувати суди, посилити відповідальність за незаконний видобуток піску, захистити виробників меду та одягнути на пішоходів світловідбивачі. А щоб усе встигнути працюватимуть допізна.
Запланували навіть два позачергові засідання. На одному з них розглядатимуть президентський законопроєкт про олігархів.
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