Філіпа Кіркорова викреслили із "чорного списку" [ Редактировать ]
"Цвет настроения" знову зелений. Російського співака Філіпа Кіркорова Викреслили зі списку людей, які становлять загрозу національній безпеці України.
На прохання Служби безпеки, повідомили у Мінкульті. Хоча ще кілька днів тому на прохання тої ж таки СБУ Кіркорова й внесли в цей перелік! Причина: регулярні концерти в окупованому Криму та підтримка анексії півострова. Та в спецслужбі пояснили: це питання ще треба доопрацювати. Оскільки зараз є чимало судових прецедентів.
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Відтак - заборонено показувати на телебаченні програми за його участі. Причиною такого рішення стало те, що Кіркоров - визнавав анексію Криму і незаконно виступав на півострові
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