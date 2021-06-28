Албанці влаштували стрілянину через пляжні лежаки [ Редактировать ]
В Албанії влаштували стрілянину через пляжні лежаки. Посварилися власники сусідніх готелів у містечку Пула Плаж. За даними ЗМІ, вони не поділили територію, де встановлювали шезлонги для туристів. Тож узялися за зброю.
Четверо людей загинули, двоє - поранені. Серед убитих - два брати. Поліція вилучила зброю. Наразі вивчають записи відеокамер, щоб з'ясувати деталі інциденту.
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