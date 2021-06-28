У Флориді тривають пошуку жертв обвалу будинку [ Редактировать ]
До дев'яти зросла кількість загиблих унаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла ще чотирьох мешканців. Нагадаю, минулого четверга в окрузі Маямі-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під завалами досі перебувають понад півтори сотні людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики.
Арлі Барккет, мер Сарфсайда:
Мер округу Маямі-Дейт попросила допомоги з-за кордону. До нас уже приїхали рятувальники з Ізраїлю та Мексики, які допомагатимуть у пошуках нашим загонам.
Хосе Діас, очільник ради комісарів округу:
Люди хочуть знати, що сталося з їхніми рідними. Сім'ї страждають, однак процес пошуку дуже повільний і складний. На це варто зважати.
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