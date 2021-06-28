До дев'яти зросла кількість загиблих унаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла ще чотирьох мешканців. Нагадаю, минулого четверга в окрузі Маямі-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під завалами досі перебувають понад півтори сотні людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики.

Арлі Барккет, мер Сарфсайда:

Мер округу Маямі-Дейт попросила допомоги з-за кордону. До нас уже приїхали рятувальники з Ізраїлю та Мексики, які допомагатимуть у пошуках нашим загонам.

Хосе Діас, очільник ради комісарів округу: