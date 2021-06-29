Не тільки сонячними пляжами й теплим морем готується зустрічати туристів Кіпр. Відпочивальникам пропонують побачити поля, де цвітуть запашні й цілющі трави, які саме - дивіться.

Заманювати туристів можна не лише сонцем і морем, а й ароматами. У цьому переконані підприємці з Кіпру. Лаванда, базилік і троянди це ще далеко не повний перелік рослин, завдяки яким намагаються підкорити серця іноземців. Загалом на Кіпрі вирощують понад 800 різновидів трав, з яких виготовляють різні косметичні засоби. Найпопулярніші - з лаванди.

Керрі Гловер, ароматерапевт, фахівець з енергетичної терапії:

Я ароматерапевт і "цілитель енергії". Знала, що, приїхавши сюди, зможу не лише побачити, як росте лаванда в природі, а й отримати енергію та зцілення. Повірте: кожен обов'язково відчує щось особливе, потрапивши в цей сад.

Для вирощування лаванди клімат Кіпру доволі сприятливий. Такі трави полюбляють спеку й сонце, запевняють власники полів. А ще цю культуру тут дуже шанують. Приміром, Міранда називає лаванду королевою рослин. Розповідає, що квітку зрізають в особливий спосіб, щоб не травмувати саму рослину.

Міранда Трінгіс, менеджерка лавандового поля:

Це прекрасна рослина, яку можна використовувати для розслаблення та медитації. Щодо цілющих властивостей, то вона допомагає в боротьбі з головним болем, мігренню. А ще лаванда - це чудові ліки для шкіри.

Славиться Кіпр також і трояндовими полями. Так, у невеликому гірському селі Агрос, розташованому на висоті 1100 метрів над рівнем моря, зі сходом сонця люди виходять на плантації. Щоб отримати кілограм трояндових пелюсток, потрібно зірвати майже 400 пуп'янків. Зазвичай працівник витрачає на це приблизно годину. А вже потім із цієї краси виготовлять зо два літри трояндової води.

Олена Цолакіс, збирачка троянд:

Ми починаємо збирати троянди о п'ятій-тридцять, щоб уникнути спеки. Адже це допоможе зберегти аромат квітів і зрештою отримати трояндову воду та ефірні олії вищої якості.

У доковідний період власники плантацій отримували прибуток не лише від продукції, а й від екскурсій для туристів. За день на одне підприємство привозили з десяток автобусів мандрівників. Тож уже цього літа на квітучих полях сподіваються знову побачити стільки ж іноземних гостей.