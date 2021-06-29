Євросоюз засудив наміри Мінська залишити "Східне партнерство" [ Редактировать ]
Білоруси, незалежно від рішення своєї влади, залишаються у європейській сім'ї народів, і Україна й надалі підтримуватиме їх.
Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував бажання Лукашенка зупинити участь у "Східному партнерстві". А президент Євроради Шарль Мішель назвав це рішення "кроком назад" і зазначив, що воно матиме негативні наслідки.
Нагадаю, напередодні МЗС Білорусі заявило, що країна виходить з ініціативи "Східне партнерство" та відкликає посла з ЄС. Така реакція влади на європейські санкції проти Мінська. Їх Рада ЄС оголосила 24 травня через порушення прав людини в Білорусі. Зокрема, примусову посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.
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