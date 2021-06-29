Чехія вимагає від Росії 25 з половиною мільйонів євро компенсації. У таку суму країна оцінила збитки від вибухів на військових складах у Врбетіце.

Нагадаю, у жовтні 2014 року в сховищі боєприпасів спалахнула масштабна пожежа. Від вибухів загинули двоє людей і сталися численні руйнування. Лише цього року чеська влада офіційно звинуватила Москву в організації цієї диверсії. У Кремлі вимоги Праги про компенсацію збитків назвали "вимаганням".