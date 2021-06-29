Известный в Украине артист Сергей Бабкин рассказал о своей неверности. Подробностями личной жизни он поделился в программе "Світське життя".

По словам музыканта, раньше его образ жизни был совершенно другим - для него не существовало табу ни в допингах, ни в сексуальных отношениях.

"Это нужно знать меня и ту жизнь, которой я жил до встречи со Снежаной. Тогда был и алкоголизм, все было. Я себя не сдерживал ни в женщинах, ни в алкоголе. Большие компании, встречи.

После концертов певец выпивал и заказывал в номер девушек. На тот момент его брак со Снежаной длился всего три года.

"Это как доза. Самое главное - это не были женщины-поклонницы, знакомые или подруги. Это были проститутки", - объяснила супруга певца.

По словам Бабкина, за секс он платил от 50 до 500 долларов в час.

Это инерция той жизни, поезд, который еще гнал. Тот демон, что во мне есть, говорил: "Подожди, какой стоп? Нет! Поехали дальше, мы еще гоним. Это сложно понять. Я нелогичный тип. Логику искать у меня не надо. Мне казалось, что этим признанием я изменю ситуацию. Тогда я долго рыдал в ванной комнате.

Услышав признание в изменах, Снежана Бабкина хотела уехать от мужа. Но вдруг задумалась и поняла, что ей нужно время, и провести его она хочет в одном доме с супругом. Актриса решила, что дело не в изменщике, а в ней самой, ведь ее отец изменил маме и бросил ее.

Мой отец ушел от моей мамы, когда мне было 3 года, он изменял ей. Для меня это была большая боль. И все мужчины, которые встречались на моем пути - они меня все бросали, предавали. И первый муж тоже изменил, и второй. Я поняла, что если я уйду - будет третий, четвертый, пятый.

Сейчас супруги могут честно говорить на тему измен певца. Более того - Снежана даже задает Сергею вопросы об интимных подробностях и вместе они смеются над этим.

Как ранее сообщали, певец Сергей Бабкин показал фотографию перед операцией. Еще после Нового года он сообщил, что у него начало резко падать зрение из-за сложной болезни, которую обнаружили только сейчас.

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