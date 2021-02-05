Известный украинский певец Сергей Бабкин показал фотографию перед операцией. Еще после Нового года он сообщил, что у него начало резко падать зрение из-за сложной болезни, которую обнаружили только сейчас.

Из-за сложностей с карантином из-за коронавируса, Сергей смог попасть в клинику в Австрии на операцию только 5 февраля, хотя еще в январе его зрение упало на 70%.

"Смотрю на солнышко, наслаждаюсь. В ближайшие недели мне будет противопоказано это делать. Торт Захер, кофе, поцелуй любимой за кадром. Я готов. Пошел", - написал Сергей и показала фото под солнышком в маске.

На фото он позирует, вероятно в кафе клиники повернув лицо к солнцу. Маску он спустил на подбородок, в руках - кофе и еда.

Подписчики пожелали артисту скорейшего выздоровления и успешной операции.

Напомним, ранее умер известный телеведущий, американский тележурналист, автор ток-шоу "Larry King Live" Ларри Кинг. Также умер исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев. Причиной смерти стал коронавирус.

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