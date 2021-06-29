В Эстонии отменяют чрезвычайное положение из-за COVID [ Редактировать ]
Правительство Эстонии приняло решение с 1 июля отменить действие чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за коронавируса. С четверга в стране будет действовать риск чрезвычайной ситуации, сообщает эстонское издание ERR.
Так, с 1 июля в Эстонии готовность учреждений здравоохранения понижается со второго до первого уровня. Изменения, в первую очередь, коснутся организации работы скорой помощи, стационарного лечения врачами-специалистами и медицинской помощи общего профиля, которые теперь смогут восстановить свои резервы и вернуться к обычной работе.
Кроме того, в стране сохраняется риск пандемии и чрезвычайной ситуации в здравоохранении, в связи с чем продолжат действовать связанные с таким риском ограничения.
"По сути, первый уровень риска означает подготовку к новой волне заражений, которую, хотелось бы надеяться, удастся предотвратить совместными усилиями", - заявил гендиректор Департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно.
Отметим, в Эстонии возможные три уровня опасной ситуации в здравоохранении: риск кризиса, кризис и масштабный кризис.
Ранее сообщалось, что в Эстонии начинается вакцинация детей от COVID. Прививку могут получить дети в возрасте от 12 до 15 лет. Также мы писали о том, что Германия открыла границы для украинцев.
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