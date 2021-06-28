Киевская область перестала соответствовать "зеленой" зоне карантинных ограничений, так как в регионе низкий охват тестирования жителей на COVID-19.

Согласно протоколу, тестирование должно охватывать более чем 300 на 100 тысяч населения, однако в Киевской области этот показатель составляет 285 на 100 тысяч жителей.

Отмечается, что в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86. При этом вся страна по состоянию на 28 июня 2021 года находится в "зеленой" зоне карантинных ограничений.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины изменил правила введения цветных зон карантинных ограничений в стране. Таким образом "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводится одновременно по всей Украине. Желтый" уровень эпидемиологической опасности вводится согласно решению комиссии по ТЭБ и ЧС.

Кроме того, если ситуация в Украине с коронавирусом будет ухудшаться, правительство будет вынуждено идти на усиление карантина. Вспышка инфекции в отдельных регионах "будет иметь непосредственное влияние на ограничения на всей территории страны".

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