В Украине один регион перестал соответствовать "зеленой" зоне [ Редактировать ]
Киевская область перестала соответствовать "зеленой" зоне карантинных ограничений, так как в регионе низкий охват тестирования жителей на COVID-19.
Согласно протоколу, тестирование должно охватывать более чем 300 на 100 тысяч населения, однако в Киевской области этот показатель составляет 285 на 100 тысяч жителей.
Отмечается, что в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86. При этом вся страна по состоянию на 28 июня 2021 года находится в "зеленой" зоне карантинных ограничений.
Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины изменил правила введения цветных зон карантинных ограничений в стране. Таким образом "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводится одновременно по всей Украине. Желтый" уровень эпидемиологической опасности вводится согласно решению комиссии по ТЭБ и ЧС.
Кроме того, если ситуация в Украине с коронавирусом будет ухудшаться, правительство будет вынуждено идти на усиление карантина. Вспышка инфекции в отдельных регионах "будет иметь непосредственное влияние на ограничения на всей территории страны".
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