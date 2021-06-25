Германия открыла границы для украинцев [ Редактировать ]
Украинцы отныне смогут свободно путешествовать Германией. Однако при условии, что человек, пересекающий границу, полностью вакцинирован против COVID-19. Об этом сообщается в заявлении на сайте посольства Германии в Украине.
"С 25 июня 2021 въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным .... Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным",- говорится в сообщении.
Указано, что право на въезд в Германию будут иметь те лица, которые полностью вакцинировались не позднее чем за 14 дней до даты въезда.
В заявлении отмечается, что речь идет о прививках теми вакцинами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Впрочем, перечень вакцин планируют расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования.
Для пересечения границы необходимо иметь с собой цифровой сертификат COVID европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный немецким, английским, французским, итальянским или испанским языками.
По информации ведомства, этот документ должен содержать следующую информацию:
- ФИО;
- дата вакцинации, количество вакцин;
- название вакцины;
- название заболевания, от которого была сделана прививка;
- информация, указывающая ответственное за проведение вакцинации или выдачу сертификата лицо или организацию, например официальный символ или название лица / организации.
В посольстве добавляют, что детям до 12 лет, которые не получили прививки против COVID-19, могут при наличии у них ПЦР или ИФА теста) въезжать в Германию в сопровождении одного или двух полностью вакцинированных родителей. Детям до 6 лет подтверждения тестирования не требуется.
Ранее сообщалось, что с 15 марта в Турции изменили правила въезда. Всем желающим попасть в страну нужно заполнить специальную электронную анкету на сайте турецкого Минздрава за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип транспорта.
по теме
Прививки против COVID-19 получили более 96 тысяч граждан
Прививку можно будет получить на базе Молодежного центра "Романтика"
Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что есть основания полагать, что смешивание вакцин против коронавируса является безопасным и эффективным
Они будут открыты в маленьких городах, чтобы сделать вакцинацию доступной для жителей районов
Также готовятся соглашения для покупки новейших препаратов