Тарантино заканчивает режиссерскую карьеру [ Редактировать ]
Американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил 26 июня в эфире еженедельного американского шоу Real Time With Bill Maher на канале HBO.
По словам Тарантино, он покидает профессию именно на пике карьеры, поскольку знает, что после головокружительного успеха всегда наступает очередь провалов.
"Я отдал все, что у меня есть, все, что у меня есть", - отметил Тарантино.
Он подчеркнул, что планирует снять прощальный фильм, но пока не готов о нем говорить.
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