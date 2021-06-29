Попри низькі показники захворюваности, лікарі радять зробити щеплення, доки чергова хвиля COVID-19 не накрила Україну. Адже у світі, зокрема, у сусідній Росії шириться індійський штам "Дельта". Про його особливості - Ольга Клюєва.

Попри те, що Катерина Булавінова нещодавно тяжко перехворіла на COVID-19 і має антитіла, лікарка одразу зробила щеплення, щоб посилити захист організму.

Катерина Булавінова, лікар-інфекціоніст, медичний експерт ЮНІСЕФ:

Я переболела очень тяжело получала килород больше 20 дней и вакцинировалась сразу как только первая же вакцина стала доступна.

Напередодні нової хвилі епідемії експерти радять встигнути зробити щеплення, адже це, незалежно від штаму, який прийде в Україну, захистить або принаймні полегшить перебіг хвороби.

Катерина Булавінова, лікар-інфекціоніст, медичний експерт ЮНІСЕФ:

Безусловно существует опасность следующей волны, она может произойти в конце лета может осенью и очень важно к ней готовится.

Лікарі не сумніваються - невдовзі індійський штам "Дельта", який нині лютує в Росії, переважатиме й в Україні. Цей різновид коронавірусу удвічі швидше передається й істотно відрізняється за симптомами від уханського. У разі інфікування людина майже ніколи не втрачає нюх, а симптоми з'являються вже наступного дня.

Саме через здатність оминати захист організму індійський штам "Дельта" називають втікачем від антитіл. У ВООЗ заявляють, що саме ця мутація домінуватиме у світі за декілька місяців. І лише масова вакцинація може допомогти уникнути драматичних наслідків недуги.