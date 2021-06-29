Леонід Кравчук переніс складну операцію на серці [ Редактировать ]
За планом і без ускладнень. Леонід Кравчук сьогодні переніс операцію на серці. За інформацією ЗМІ, зараз перший Президент України почувається добре.
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