На Харківщині люди обурені бездоріжжям: чому не ремонтують дорогу? [ Редактировать ]
Місце, куди водії маршруток відмовляються їхати! До Старої Покровки на Харківщині веде настільки погана дорога, що перевізники просто не хочуть розбивати по ній свої автобуси. І це при тому, що це - єдиний шлях до селища. Тож аби не опинитися відрізаними від світу - жителі запросили чиновників.
Чи змогли самі чиновники доїхати на інспекцію? І чи справді дорога настільки жахлива - бачила Світлана Шекера.
Це єдина дорога, якою можна дістатися до Старої Покровки - села, в якому живе тисяча людей. Замість шляху тут уже давно самі лише ями.
Ось у цьому місці асфальту немає взагалі. Через суцільне бездоріжжя рейсовий автобус тут не ходить уже понад рік. Голова сільради каже - громада цю дорогу ремонтувати просто не має права.
Олена Слабінська, голова Новопокровської селищної ради:
Ремонтувати ми її не можемо. Бо ця дорога підпорядкована "дорога Харківщини". Це обласного підпорядкування дорога.
Активісти з Покровської селищної ради сьогодні запросили комісію з Укртрансбезпеки та автодору. Щоб посадовці на власні очі побачили стан шляху та склали акт. Бо листування з чиновниками триває з 17 року, а результату - немає.
Ганна Смоловик, активістка, депутат Новопокровської селищної ради:.
І весь час нам говорили про те, що коштів немає і почекайте. Кожного разу почекайте. В минулому році тут зробили ямковий ремонт на 843 тисячі. Ми були проти цього, ми хотіли, щоб зробили тут хоча б шматочок, але капітально. Це було перед виборами, робили швидко, зробили як зробили.
До чиновників вийшли й люди.
Іван Кривошеєв, житель Старої Покровки:
Яма на яме. Разве это дорога?Невозможно идти там даже.
Петро, житель Старої Покровки:
Не успіваєш то диски мінять, то пружини, то резинки мінять, то тяги. ну воно ж не годиться.
Неочікувано з'явились і шляховики. І взялися за ямковий ремонт.
Андрій, дорожній робітник:
Яке в землю? Основаніє, щебьонка. Воно на основанії ложиться. Емульсія скріплює. Укатчик он стоїть закатує. Розрівняли лопатами. Шваброй вировняли. Закатали. (до осені простоїть?) Хватить.
Та ямкове латання тут не допоможе погоджуються й самі шляховики. І називають суму, що необхідна на капітальний ремонт двох кілометрів дороги.
Михайло Войтенко, заступник директора з експлуатаційного утримання ДП "Дороги Харківщини":
Приблизно мільйонів 15. У нас кілометр десь мільйонів 12 стоїть. У нас є кошторисна документація на цю дорогу, ми будемо її пропонувати в поточний середній ремонт. ми вже її пропонували, але, на жаль, вона не ввійшла в список перелік доріг, які ремонтуються.
Людям пояснюють - передусім для ремонту обирають дороги, які ведуть до кількох громад.
Дорогу выбирают по какому принципу. Где идёт 5-6 громад, которые соединяют с населённым пунктом, с городом Харьковом. Понятно что здесь люди живут.
А от коли з'являться гроші на відновлення дороги до Старої Покровки - невідомо. Кошторис має ще погодити обласна рада. Тож жителі - крок за кроком - почали проходити всю бюрократичну процедуру. Бо якщо дорогу не відновлять, до села не зможуть доїхати ані шкільний автобус, ані швидка.
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