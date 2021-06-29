Місце, куди водії маршруток відмовляються їхати! До Старої Покровки на Харківщині веде настільки погана дорога, що перевізники просто не хочуть розбивати по ній свої автобуси. І це при тому, що це - єдиний шлях до селища. Тож аби не опинитися відрізаними від світу - жителі запросили чиновників.

Чи змогли самі чиновники доїхати на інспекцію? І чи справді дорога настільки жахлива - бачила Світлана Шекера.

Це єдина дорога, якою можна дістатися до Старої Покровки - села, в якому живе тисяча людей. Замість шляху тут уже давно самі лише ями.

Ось у цьому місці асфальту немає взагалі. Через суцільне бездоріжжя рейсовий автобус тут не ходить уже понад рік. Голова сільради каже - громада цю дорогу ремонтувати просто не має права.

Олена Слабінська, голова Новопокровської селищної ради:

Ремонтувати ми її не можемо. Бо ця дорога підпорядкована "дорога Харківщини". Це обласного підпорядкування дорога.

Активісти з Покровської селищної ради сьогодні запросили комісію з Укртрансбезпеки та автодору. Щоб посадовці на власні очі побачили стан шляху та склали акт. Бо листування з чиновниками триває з 17 року, а результату - немає.

Ганна Смоловик, активістка, депутат Новопокровської селищної ради:.

І весь час нам говорили про те, що коштів немає і почекайте. Кожного разу почекайте. В минулому році тут зробили ямковий ремонт на 843 тисячі. Ми були проти цього, ми хотіли, щоб зробили тут хоча б шматочок, але капітально. Це було перед виборами, робили швидко, зробили як зробили.

До чиновників вийшли й люди.

Іван Кривошеєв, житель Старої Покровки:

Яма на яме. Разве это дорога?Невозможно идти там даже.

Петро, житель Старої Покровки:

Не успіваєш то диски мінять, то пружини, то резинки мінять, то тяги. ну воно ж не годиться.

Неочікувано з'явились і шляховики. І взялися за ямковий ремонт.

Андрій, дорожній робітник:

Яке в землю? Основаніє, щебьонка. Воно на основанії ложиться. Емульсія скріплює. Укатчик он стоїть закатує. Розрівняли лопатами. Шваброй вировняли. Закатали. (до осені простоїть?) Хватить.

Та ямкове латання тут не допоможе погоджуються й самі шляховики. І називають суму, що необхідна на капітальний ремонт двох кілометрів дороги.

Михайло Войтенко, заступник директора з експлуатаційного утримання ДП "Дороги Харківщини":

Приблизно мільйонів 15. У нас кілометр десь мільйонів 12 стоїть. У нас є кошторисна документація на цю дорогу, ми будемо її пропонувати в поточний середній ремонт. ми вже її пропонували, але, на жаль, вона не ввійшла в список перелік доріг, які ремонтуються.

Людям пояснюють - передусім для ремонту обирають дороги, які ведуть до кількох громад.

Дорогу выбирают по какому принципу. Где идёт 5-6 громад, которые соединяют с населённым пунктом, с городом Харьковом. Понятно что здесь люди живут.

А от коли з'являться гроші на відновлення дороги до Старої Покровки - невідомо. Кошторис має ще погодити обласна рада. Тож жителі - крок за кроком - почали проходити всю бюрократичну процедуру. Бо якщо дорогу не відновлять, до села не зможуть доїхати ані шкільний автобус, ані швидка.