Ірина Верещук розповіла подробиці закону про територіальну оборону [ Редактировать ]
У вівторок, 29 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, навіщо в Україні зараз створювати об'єднання територіальної оборони та збільшувати чисельність ЗСУ.
"У нас восьмий рік війна, а ми досі не маємо чіткої вертикалі територіальної оборони держави. По-друге, питання стоїть так: ми в березні поточного року прийняли воєнну доктрину України, де серед основних засадничих принципів є всеохоплююча оборона. Це і є питання всеохоплюючої оборони - закон про національний спротив на виконання доктрини, яка була прийнята", - заявила вона.
Верещук додала: "Наша країна, яка є на сьогодні жертвою російської агресії, не може не мати органів територіальної оборони. Ми не можемо не вміти оборонятись, при чому як фахово через Збройні сили України, так і через добровольчі органи, об'єднання, які теж будуть керуватись і контролюватись державою".
Депутат зазначила, що така міра є необхідною, адже в країнах НАТО, де навіть немає бойових дій, є територіальна оборона.
"Ми говоримо про тих людей, які добровільно хочуть стати резервістами територіальної оборони, вміти використовувати зброю, вміти обороняти свою домівку, себе і врешті свою державу, бо це наш святий обов'язок. Всі країни НАТО, які не мають на своїй території агресії, бойових дій мають територіальну оборону. Вони чітко розуміють у випадку нападу, що кожен з них має робити", - додала вона.
по теме
Юрій Павленко проаналізував рішення Ради щодо нової структури териоріальної оборони в Україні
Заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер розповів про COVID-паспорти для українців
Врач-эпидемиолог, глава ГО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин рассказал, ждать ли украинцам новой волны коронавируса
Катерина Одарченко прокоментувала бійку депутатів у Верховній Раді після слів Потураєва про "розстріл" в адресу опозиції
Олексій Якубін розповів, чому народний депутат Микита Потурає пригрозив "розстілом" "Опозиційній платформі - За життя"