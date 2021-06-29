У вівторок, 29 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, навіщо в Україні зараз створювати об'єднання територіальної оборони та збільшувати чисельність ЗСУ.

"У нас восьмий рік війна, а ми досі не маємо чіткої вертикалі територіальної оборони держави. По-друге, питання стоїть так: ми в березні поточного року прийняли воєнну доктрину України, де серед основних засадничих принципів є всеохоплююча оборона. Це і є питання всеохоплюючої оборони - закон про національний спротив на виконання доктрини, яка була прийнята", - заявила вона.

Верещук додала: "Наша країна, яка є на сьогодні жертвою російської агресії, не може не мати органів територіальної оборони. Ми не можемо не вміти оборонятись, при чому як фахово через Збройні сили України, так і через добровольчі органи, об'єднання, які теж будуть керуватись і контролюватись державою".

Депутат зазначила, що така міра є необхідною, адже в країнах НАТО, де навіть немає бойових дій, є територіальна оборона.

"Ми говоримо про тих людей, які добровільно хочуть стати резервістами територіальної оборони, вміти використовувати зброю, вміти обороняти свою домівку, себе і врешті свою державу, бо це наш святий обов'язок. Всі країни НАТО, які не мають на своїй території агресії, бойових дій мають територіальну оборону. Вони чітко розуміють у випадку нападу, що кожен з них має робити", - додала вона.