Закон про тероборону: експерт розповів, які зміни чекають українців [ Редактировать ]
У вівторок, 29 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" військовий експерт Олег Жданов, що означатиме на практиці закон про збільшення чисельності ЗСУ.
"Територіальна оборона - це складова національної безпеки і оборони всієї країни. Скажу так: це - спроба створити територіальну оборону, але вона невдала. Вона до територіальної оборони буде відноситись дуже далеко. Закон був потрібний і попередній закон про територіальну оборону "пролежав" в Раді більше 5 років. Він більше відповідав вимогам територіальної оборони, був ближче до країн НАТО. Але цей закон потрібен", - зазначив експерт.
Він додав: "За рахунок ось цієї чисельності 10 тисяч в кожній адміністративній одиниці буде створено орг.ядро, яке візьме на себе формування підрозділів територіальної оборони, раз ми робимо жорстку вертикаль і рід військ територіальної оборони, як написано в цьому законі. Вони повинні будуть сформувати батальйони, бригади. Головний чинник - це чисельність населення в адміністративній одиниці. Далі Міноборони повинно виділити на них зброю і створити штат. Ці люди повинні заключити контракт зі ЗСУ".
Експерт також розповів, у чому полягатиме завдання військовослужбовців у територіальній обороні.
"Щодня їхнє завдання буде полягати в тому, що він у визначений термін повинен буде за оповіщенням з'явитись на пункт і зайняти своє штатне місце, отримати зброю і стати в стрій. Періодично їх будуть викликати на збори щодо перепідготовки і підвищення кваліфікації відповідно до військової облікової спеціальності, яка у них буде згідно з контрактом", - додав він.
по теме
Ірина Верещук розповіла, навіщо в Україні зараз створювати об'єднання територіальної оборони та збільшувати чисельність ЗСУ
Юрій Павленко проаналізував рішення Ради щодо нової структури териоріальної оборони в Україні
Заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер розповів про COVID-паспорти для українців
Врач-эпидемиолог, глава ГО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин рассказал, ждать ли украинцам новой волны коронавируса
Катерина Одарченко прокоментувала бійку депутатів у Верховній Раді після слів Потураєва про "розстріл" в адресу опозиції