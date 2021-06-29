У вівторок, 29 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" військовий експерт Олег Жданов, що означатиме на практиці закон про збільшення чисельності ЗСУ.

"Територіальна оборона - це складова національної безпеки і оборони всієї країни. Скажу так: це - спроба створити територіальну оборону, але вона невдала. Вона до територіальної оборони буде відноситись дуже далеко. Закон був потрібний і попередній закон про територіальну оборону "пролежав" в Раді більше 5 років. Він більше відповідав вимогам територіальної оборони, був ближче до країн НАТО. Але цей закон потрібен", - зазначив експерт.

Він додав: "За рахунок ось цієї чисельності 10 тисяч в кожній адміністративній одиниці буде створено орг.ядро, яке візьме на себе формування підрозділів територіальної оборони, раз ми робимо жорстку вертикаль і рід військ територіальної оборони, як написано в цьому законі. Вони повинні будуть сформувати батальйони, бригади. Головний чинник - це чисельність населення в адміністративній одиниці. Далі Міноборони повинно виділити на них зброю і створити штат. Ці люди повинні заключити контракт зі ЗСУ".

Експерт також розповів, у чому полягатиме завдання військовослужбовців у територіальній обороні.

"Щодня їхнє завдання буде полягати в тому, що він у визначений термін повинен буде за оповіщенням з'явитись на пункт і зайняти своє штатне місце, отримати зброю і стати в стрій. Періодично їх будуть викликати на збори щодо перепідготовки і підвищення кваліфікації відповідно до військової облікової спеціальності, яка у них буде згідно з контрактом", - додав він.