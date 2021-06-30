Індонезії загрожує катастрофа через пандемію коронавірусу. Таке заявили в Червоному Хресті.

Ліжка в ковід-відділеннях подекуди заповнені на 90 відсотків. У лікарнях бракує кисню для пацієнтів. Наразі в країні найвищі показники захворюваності в регіоні Південно-Східної Азії. Лише за минулу добу зафіксували майже 60 тисяч нових інфікувань.